Землетрясение в Турции и Сирии унесло более 43 000 жизней

Опубликовано: 9:53, 17 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Продолжается рост числа жертв разрушительных землетрясений в Турции и Сирии. Согласно последним данным, число погибших в обеих странах превысило 43 тыс человек.

Власти Турции и Сирии сообщили о росте числа погибших в результате землетрясения 6 февраля. Так, в Турции по последним данным стихия унесла 38044 число жизней, а в Сирии – 5800. В тоже время пока неизвестным остается число пропавших без вести. Кроме того, землетрясением было разрушено 211 тыс зданий.

Накануне турецкие спасатели вытащили еще двух человек из-под завалов, спустя более 240 часов после землетрясения. Одной из пострадавших оказалась 17-летняя девушка Алейна Олмез, проживавшая в квартале Каябашы города Кахраманмараш. В настоящее время она находится в больнице.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что генсек ООН призвал отодвинуть санкции в сторону и помочь Сирии.