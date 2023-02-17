В США раскрыли механизм санкционного давления на РФ 

Опубликовано: 9:15, 17 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Санкции США против России направлены на постепенное ослабление страны. Об этом заявили в Минторге США, призвав не сравнивать механизм антироссийских рестрикций с моментальным действием гильотины.

Заместитель министра торговли по вопросам промышленности и безопасности Алан Эстевес заявил о том, что санкционное давление на Россию, вводящиеся экспортные ограничения обладают «отложенным эффектом», то есть подействуют не сразу.

Он пояснил, что за счет экспортного контроля сокращается возможность поставки материалов, которые российская сторона могла б использовать для поддержания военного производства. Далее он отметил, что официальная Москва пытается обойти санкции, однако «контрабандные товары» не смогут покрыть всех нужд военного производства.

В качестве примера он привел то, что импорт микросхем на российскую территорию упал почти на 70%.

Взгляд на санкции Запада из России

Отметим, что, по мнению российских властей, вводимые санкции не подкреплены законодательной базой. Кроме того, они неэффективны. Так, по словам президента России Владимира Путина, в прошлом году не сбылся ни один негативный прогноз в отношении российской экономики.

Ранее «Вестник Кавказа» выяснял, когда США введут новые санкции против России.