РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Ларс снова недоступен для грузовиков

Ларс снова недоступен для грузовиков
Трасса связывающая Россию с Грузией закрыта для проезда грузовиков. Это связано с установившейся в регионе ненастной погодой. Разрешение на движение большегрузов будет дано особым распоряжением.

В МЧС РФ проинформировали о том, что в связи с плохой погодой, установившейся на границе Северной Осетии и Грузии, проезд грузовиков по трассе Владикавказ-Ларс небезопасен. В этой связи движение грузовиков было приостановлено.

Движение перекрыто вплоть до особого распоряжения, отметили в российском экстренном ведомстве. Ранее для грузовиков проезд закрывался 12 и 15 февраля также из-за неблагоприятных погодных условий.

Прогноз погоды на Верхнем Ларсе 17 февраля

В настоящее время столбики термометров в Верхнем Ларсе находятся на отметке в -19 градусов, днем потеплеет до -11. Возможен небольшой снег. Ночью прогнозируется 16 градусов мороза. 

«Вестник Кавказа» писал о том, что гололед стал причиной крупной аварии с участием грузовиков в Грузии.

Грузия сократит дорогу к Верхнему Ларсу и сделает ее безопаснее

Грузия сократит дорогу к Верхнему Ларсу и сделает ее безопаснее

Новости Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1195 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version