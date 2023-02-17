Ларс снова недоступен для грузовиков

Опубликовано: 8:15, 17 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Трасса связывающая Россию с Грузией закрыта для проезда грузовиков. Это связано с установившейся в регионе ненастной погодой. Разрешение на движение большегрузов будет дано особым распоряжением.

В МЧС РФ проинформировали о том, что в связи с плохой погодой, установившейся на границе Северной Осетии и Грузии, проезд грузовиков по трассе Владикавказ-Ларс небезопасен. В этой связи движение грузовиков было приостановлено.

Движение перекрыто вплоть до особого распоряжения, отметили в российском экстренном ведомстве. Ранее для грузовиков проезд закрывался 12 и 15 февраля также из-за неблагоприятных погодных условий.

Прогноз погоды на Верхнем Ларсе 17 февраля

В настоящее время столбики термометров в Верхнем Ларсе находятся на отметке в -19 градусов, днем потеплеет до -11. Возможен небольшой снег. Ночью прогнозируется 16 градусов мороза.

«Вестник Кавказа» писал о том, что гололед стал причиной крупной аварии с участием грузовиков в Грузии.