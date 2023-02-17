США не согласились с поселенческой политикой Израиля

Власти Соединенных Штатов выражают глубокую озабоченность решением правительства Израиля активизировать поселенческую деятельность. С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она пояснила, что подобная деятельность «подрывает решение о двух государствах».
Данное заявление стало комментарием к решению израильского кабмина, принявшего на этой неделе решение о легализации незаконных форпостов в Иудее и Самарии.
Поселенческая политика Израиля при Лапиде
Отметим, что в ходе работы предыдущего Кабмина под руководство Яира Лапида «ползучая аннексия» продолжалась, как и при правительстве вновь избранного премьера Биньямина Нетаньяху. В нынешней ситуации этот фактор может в значительной степени осложнить отношения Израиля с демократической администрацией в США, а также странами-участницами Евросоюза.
Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что Израиль меняет вектор иммиграционной политики.