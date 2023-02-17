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США не согласились с поселенческой политикой Израиля

США не согласились с поселенческой политикой Израиля
Пресс-секретарь Белого дома вступила с комментарием по поводу поселенческой политики Израиля. Говорится о том, что официальный Вашингтон встревожен политикой правительства Израиля, направленной на активизацию поселенческой деятельности.

Власти Соединенных Штатов выражают глубокую озабоченность решением правительства Израиля активизировать поселенческую деятельность. С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она пояснила, что подобная деятельность «подрывает решение о двух государствах».

Данное заявление стало комментарием к решению израильского кабмина, принявшего на этой неделе решение о легализации незаконных форпостов в Иудее и Самарии.

Поселенческая политика Израиля при Лапиде 

Отметим, что в ходе работы предыдущего Кабмина под руководство Яира Лапида «ползучая аннексия» продолжалась, как и при правительстве вновь избранного премьера Биньямина Нетаньяху. В нынешней ситуации этот фактор может в значительной степени осложнить отношения Израиля с демократической администрацией в США, а также странами-участницами Евросоюза.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что Израиль меняет вектор иммиграционной политики.

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