Казахстан проведет дороги и мобильную связь на главные курорты страны

Провести модернизацию инфраструктуры десяти главных курортных зон Казахстана решили в правительстве республики.
Будут построены дороги к курортным зонам Балхаш, Капшагай, Алаколь и Баянаул, в районе Щучинско-Боровской курортной зоны отдыха планируются работы для 100% покрытия мобильной связью. Кроме того, будут возведены дополнительные водно-спасательные станции на водоемах, перечислил глава Минкультуры республики Асхат Оралов.
Благоустройство проводится в том числе для того, чтобы привлечь на курорты Казахстана иностранных туристов.
Также власти Казахстана намерены расширить сеть авиамаршрутов, повысить уровень сервиса и стандарты гостиничного бизнеса, цифровизировать туристические услуги.
Ожидается, что эти меры к 2030 году позволят увеличить внутренний турпоток до 11 млн человек, привлечь на курорты Казахстана до 4 млн иностранных туристов, а также создать до 800 тыс постоянных рабочих мест.
Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что в 2023 году в Туркестане появятся новые визит-центры для туристов.