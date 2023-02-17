Казахстан проведет дороги и мобильную связь на главные курорты страны

Опубликовано: 4:30, 17 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Казахстане в рамках развития туризма сделают комфортнее десять главных курортов - к ним проведут новые дороги и обеспечат качественную мобильную связь.

Провести модернизацию инфраструктуры десяти главных курортных зон Казахстана решили в правительстве республики.

Будут построены дороги к курортным зонам Балхаш, Капшагай, Алаколь и Баянаул, в районе Щучинско-Боровской курортной зоны отдыха планируются работы для 100% покрытия мобильной связью. Кроме того, будут возведены дополнительные водно-спасательные станции на водоемах, перечислил глава Минкультуры республики Асхат Оралов.

Благоустройство проводится в том числе для того, чтобы привлечь на курорты Казахстана иностранных туристов.

Также власти Казахстана намерены расширить сеть авиамаршрутов, повысить уровень сервиса и стандарты гостиничного бизнеса, цифровизировать туристические услуги.

Ожидается, что эти меры к 2030 году позволят увеличить внутренний турпоток до 11 млн человек, привлечь на курорты Казахстана до 4 млн иностранных туристов, а также создать до 800 тыс постоянных рабочих мест.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что в 2023 году в Туркестане появятся новые визит-центры для туристов.