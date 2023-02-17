Новое землетрясение произошло в Турции

Опубликовано: 0:29, 17 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Подземные толчки снова зарегистрированы на юго-востоке Турции в провинции Хатай. Их магнитуда достигла 5,1. По данным СМИ, обрушились несколько пострадавших ранее домов.

Новое землетрясение почувствовали жители провинции Хатай, сообщает Управление по ЧС Турции (AFAD).

Его магнитуда - 5,1. Очаг располагался в Средиземном море, на глубине в 10 км. Расстояние от него до берега - 5 км.

Разрушения

По данным РИА Новости, обвалилось несколько зданий, уцелевших, хоть и поврежденных катастрофой 6 февраля.

Землетрясение в Турции

Как сообщал "Вестник Кавказа", в тот страшный день в Турции погибли 36187 человек. Спасательная операция продолжается - сегодня в Кахраманмараше спасли 17-летнюю девушку, которая пробыла под завалами 248 часов.

Перенос выборов в Турции

В связи с национальной трагедией в Турции активно муссируются слухи о том, что выборы президента, которые должны были состояться в мае, перенесут на более поздний срок. В частности, сегодня СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что они могут быть отложены на следующий год.

Как заявлял президент Турции, катастрофа коснулась 20 млн человек, то есть каждого пятого жителя страны. Она распространилась на 10 из 81 провинции. Эрдоган также отметил, что ученые оценили высвобожденную при ЧС энергию в 500 атомных бомб.