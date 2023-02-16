Центр общения старшего поколения открылся в Махачкале

Опубликовано: 23:46, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Проект Центра общения старшего поколения впервые реализован в Дагестане. Он заработал в Махачкале на базе Социального фонда. Здесь можно будет посетить и обучающие занятия.

В Дагестане заработал первый в республике центр общения старшего поколения, рассказали в правительстве РД.

Он действует в Социальном фонде в Махачкале.

Центр будет принимать различные встречи и беседы, здесь будут проводиться конкурсы и обучение разным навыкам, в том числе - использованию компьютера. Планируются и занятия по финансовой грамотности.

Посетители, желающие просто отдохнуть, смогут провести время за настольными играми, вместе посмотреть полюбившиеся киноленты.

Как пояснил глава Соцфонда Магомед Исаев, в центре ждут тех, кто стремится жить активно, получать знания и испытывать новые эмоции.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее в Махачкале в Театре поэзии прошел вечер памяти Александра Пушкина.