Центр общения старшего поколения открылся в Махачкале

Проект Центра общения старшего поколения впервые реализован в Дагестане. Он заработал в Махачкале на базе Социального фонда. Здесь можно будет посетить и обучающие занятия.
В Дагестане заработал первый в республике центр общения старшего поколения, рассказали в правительстве РД.
Он действует в Социальном фонде в Махачкале.
Центр будет принимать различные встречи и беседы, здесь будут проводиться конкурсы и обучение разным навыкам, в том числе - использованию компьютера. Планируются и занятия по финансовой грамотности.
Посетители, желающие просто отдохнуть, смогут провести время за настольными играми, вместе посмотреть полюбившиеся киноленты.
Как пояснил глава Соцфонда Магомед Исаев, в центре ждут тех, кто стремится жить активно, получать знания и испытывать новые эмоции.
Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее в Махачкале в Театре поэзии прошел вечер памяти Александра Пушкина.