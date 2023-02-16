"Барселона" и Манчестер Юнайтед разошлись миром, "Карабах" вырвал победу у "Гента"

Опубликовано: 23:33, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В главном противостоянии сегодняшнего вечера "Барселона" сыграла вничью с "Манчестер Юнайтед". "Ред Булл" Зальцбург и "Карабах" вырвали победы в концовках встреч.

В четверг, 16 февраля, проходят первые матчи стадии плей-офф Лиги Европы и Лиги Конференций. К настоящему времени завершились восемь матчей.

ЛИГА ЕВРОПЫ

В первом матче самого статусного противостоянии раунда плей-офф Лиги Европы "Барселона" сыграла на своем поле вничью с "Манчестер Юнайтед" (2:2). Счет на 50-й минуте открыли каталонцы – отличился защитник Маркос Алонсо. Спустя всего 2 минуты Маркус Рэшфорд восстановил статус-кво, а еще через 7 минут англичане вышли вперед благодаря автоголу Жюля Кунде. А на 76-й минуте Рафинья отправил второй мяч в сетку ворот гостей, установив тем самым окончательный результат.

Также сегодня вечером донецкий "Шахтер" обыграл французский "Ренн" (2:1), "Ред Булл" Зальцбург оказался сильнее "Ромы" (1:0). Встреча "Аякса" и "Унион" Берлин завершилась безголевой ничьей.

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ

Агдамский "Карабах" в первой встрече раунда плей-офф Лиги Конференций одержал в Баку минимальную победу над бельгийским "Гентом". Единственный мяч на 78-й минуте забил на португальский хавбек Леандру Андраде.

Также уже закончилась встреча в Турции, где местный "Трабзонспор" переиграл швейцарский "Базель" (1:0). Болельщики хозяев вывесили на трибунах несколько баннеров, один из которых адресован спасателям, принимающих участие в поиске людей, оказавшихся под завалами после разрушительных землетрясений.

В двух других встречах норвежский "Буде-Глимт" не смог обыграть в родных стенах польский "Лех", а "Фиорентина" (Италия) разгромила в гостях португальскую "Брагу" (4:0).