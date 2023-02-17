Два азербайджанских литературных классика XIV-XVI столетий

Ранее "Вестник Кавказа" писал о трех авторах, повлиявших на становление азербайджанской литературы в период с VII по XIII век, таких как Мехсети Гянджеви, Хагани Ширвани, Низами Гянджеви. Сегодняшняя наша публикация о тех, кто повлиял на развитие литературы Азербайджана с XIV по XVI век.

Имадеддин Насими (ок. 1369 -1417)

О жизни Насими известно немного. Предположительно, он родился в Шемахе. Однако некоторые исследователи выдвигают и ряд других вариантов, среди них Тебриз, Багдад и Алеппо. Насими воспитывался в довольно простой среде, среди ремесленников. Он был хорошо образован, изучал математику, логику, астрономию, философию Востока и Древней Греции, медицину, литературу, знал основы религий. Свои произведения писал на трех языках: азербайджанском, арабском и персидском.

Насими поддерживал взгляды Фазлаллаха Наими, основателя хуруфизма. После казни Наими, Насими покидает Азербайджан и отправляется в Багдад, затем он посещает сирийский город Алеппо, где впоследствии был приговорен к казни.

Произведения Насими считают классическим образцом суфийской поэзии среднего Востока. Автор также внес огромный вклад в жанр диван ("сборник стихов"). Диван Насими насчитывает 15 тысяч строк на азербайджанском и 5 тысяч – на персидском языке. Он также писал на арабском. В своей лирике Насими воспевает красоту жизни, окружающего мира и человека, призывает человека извлекать из жизни высокую ценность, а также бороться с несправедливостью, тиранией и жестокостью.

Впервые "Диван" Насими был опубликован в Стамбуле в 1844 году, а в 1926 он был издал в Баку. В 1971 году ЮНЕСКО отмечала 600-летний юбилей автора. В честь знаменательной даты в 1973 году на экраны вышел фильм "Насими" режиссера Гасана Сеидбейли.

Мухаммед ибн-Сулейман Физули (ок. 1494 - 1556)

Физули считается одним из основоположников азербайджанской литературы. Отдельно стоит сказать про псевдоним (тахаллус) Физули. Автор желал выбрать для себя уникальное имя. Псевдоним имеет два варианта перевода, о чем сообщает сам автор. Если слово "фазл" связано с науками и знанием, то "физули" означает "нахальный".

Неизвестна точная дата рождения автора. Предполагают, что он родился примерно в 1495 году недалеко от Багдада, в городе Кербела. Нет точной информации о семье автора. Есть мнение, что отец Физули был муфтием. Однако документов, которые подтверждали бы это, нет. В Кербеле Физули получил хорошее образование, знал математику, медицину, логику, изучал литературу, историю. Затем он обучался и в Багдаде.

В 1508 году сефевидский правитель Шах Исмаил Хатаи захватил Багдад. В это время Физули уже был известным автором. Свое произведение "Опиум и вино" (или же "Гашиш и вино"), написанное в аллегорической форме, он посвятил именно Шаху Исмаилу Хатаи. Поэт критикует нравы придворных советников, а также войны, которые велись в то время. Также автор осуждает пьянство и курение опиума, говорит об их вреде. Физули посвящал некоторые произведения и Сулейману Великолепному.

Всего поэт написал 16 произведений, два из них переводные, а остальные оригинальные. Писал он на трех языках – азербайджанском, арабском и персидском. Самым известным из них считается "Лейли и Меджнун". Впервые за основу своего произведения этот сюжет взял Низами. Физули придерживается трактовки Низами, но при этом включает в поэму лирические стихотворения. Также перу Физули принадлежат произведения "Книга жалоб", "Здоровье и болезнь", "Гуляка и отшельник".