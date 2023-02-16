ООН не собирается исключать Россию из своего состава

Опубликовано: 21:54, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Во всемирной организации не видят смысла в исключении РФ из своего состава, так как это не поможет поиску долгосрочного мира. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

В Организации Объединенных Наций (ООН) прокомментировали призывы исключить Россию из организации.



По словам официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, если Россия перестанет быть членом организации, то это помешает поиску долгосрочного мира.



В связи с этим в ООН считают нецелесообразным исключать Россию из своего состава.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", ранее генсек ООН Антониу Гутерриш озвучил цели организации на 2023 год.