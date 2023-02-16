Штрафы за вандализм увеличат в Тбилиси

Опубликовано: 22:41, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Наказание за вандализм ужесточат в Тбилиси. Новые меры анонсировал мэр Каха Каладзе. Власти увеличат штрафы за порчу и уничтожение имущества в парках и транспорте.

Власти Тбилиси намерены ужесточить Кодекс административных правонарушений в части наказания за вандализм в общественных пространствах и общественном транспорте, сообщил мэр грузинской столицы Каха Каладзе.

С вандалами, в роли которых чаще всего фигурируют подростки, будут бороться крупными штрафами за повреждение инфраструктуры в парках, подземных переходах и муниципальном общественном транспорте, передает Sputnik Грузия.

Зачем ужесточать наказание за вандализм?

На улучшение городской инфраструктуры тратится много денег и сил людей, которые привели в порядок много парков и скверов. К сожалению, добавил мэр, вандализмом занимаются в основном подростки, для которых и создавались общественные пространства. Каладзе подчеркнул, что на восстановление инфраструктуры идут средства, которые можно было потратить на новые программы.

Насколько вырастут штрафы?

Штрафы будут весьма ощутимыми - так, согласно поправкам в КоАП, которые в ближайшее время начнут рассматривать парламентские комитеты. За сознательную порчу либо уничтожение инфраструктуры на дороге, в парке или подземном переходе придется заплатить 300 лари ($115). Аналогичное наказание будет предусмотрено за порчу других предметов общественного пользования, включая дорожные знаки, светофоры, камеры и общественный транспорт.

Если человек совершит преступление повторно, то штраф вырастет до 500 лари ($200). Возможно и административное заключение - свободы можно лишиться на срок до пяти дней.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал, что Каха Каладзе объявил о начале работ по прокладке туристических тропинок между Черепашьим озером и парком Ваке в Тбилиси.