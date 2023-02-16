Махачева наградили в Дагестане

Опубликовано: 22:12, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Ислам Махачев, ставший недавно чемпионом UFC, получил награды от руководства Дагестана. Медаль и именные часы ему вручил Сергей Меликов. Махачев сделал ему ответный подарок.

Чемпиону UFC Исламу Махачеву вручили медаль Минспорта и именные часы.

Церемонию награждения провел сам Сергей Меликов.

Не остался без награды и тренер бойца - Муслим Амирасланов.

Обращаясь к чемпиону, Меликов поблагодарил его от лица болельщиков за схватку. По словам политика, несмотря на переживания, все были уверены в победе Махачева.

Подарок Меликову

Боец поблагодарил главу Дагестана и подарил ему свою экипировку, в которой он вышел на последний бой.

Махачев ответил на обвинения в допинге

После церемонии спортсмен ответил на предъявленные ему командой соперника обвинения в допинге, подчеркнув, что никаких официальных заявлений или тем более доказательств так и не было предъявлено.

Махачев подчеркнул, что не использует запрещенные вещества.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", после победы над Александром Волкановски Ислам Махачев стал вторым в истории представителем РФ, который возглавит рейтинг UFC независимо от категории.