Махачева наградили в Дагестане

Чемпиону UFC Исламу Махачеву вручили медаль Минспорта и именные часы.
Церемонию награждения провел сам Сергей Меликов.
Не остался без награды и тренер бойца - Муслим Амирасланов.
Обращаясь к чемпиону, Меликов поблагодарил его от лица болельщиков за схватку. По словам политика, несмотря на переживания, все были уверены в победе Махачева.
Подарок Меликову
Боец поблагодарил главу Дагестана и подарил ему свою экипировку, в которой он вышел на последний бой.
Махачев ответил на обвинения в допинге
После церемонии спортсмен ответил на предъявленные ему командой соперника обвинения в допинге, подчеркнув, что никаких официальных заявлений или тем более доказательств так и не было предъявлено.
Махачев подчеркнул, что не использует запрещенные вещества.
Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", после победы над Александром Волкановски Ислам Махачев стал вторым в истории представителем РФ, который возглавит рейтинг UFC независимо от категории.