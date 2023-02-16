Когда США введут новые санкции против России?

Опубликовано: 21:26, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

США и страны G7 готовят новые санкции против России. Они будут введены в годовщину начала спецоперации на Украине. Ограничения распространятся на технологии и сложное оборудование.

США и страны Группы семи введут новые антироссийские санкции к годовщине начала спецоперации на Украине, заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд в ответ на соответствующий вопрос.

Когда будут введены новые санкции?

По ее словам, новый пакет санкций вступит в силу "примерно 24" февраля. Их введут США и все партнеры Америки по G7.

Какие санкции введут против России?

Дипломат уточнила, что Вашингтон планирует усилить рестрикции в уже охваченных санкциями категориях.

Нуланд указала, что предполагается установить ограничения на экспорт технологий для оборонной промышленности РФ, а также на поставки высокотехнологичного оборудования.

Кого коснутся санкции против России?

Замгоссекретаря пояснила, что под санкции подпадут те, кто помогает РФ в проведении СВО на Украине, и те, благодаря кому становится возможен обход уже действующих ограничений.

Как сообщал "Вестник Кавказа", страны ЕС тем временем обсуждают содержание нового пакета антироссийских санкций. На данный момент оно не согласовано - как пишут СМИ, члены Евросоюза не могут договориться по поводу запрета на поставки каучука из России.