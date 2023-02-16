Когда США введут новые санкции против России?

США и страны Группы семи введут новые антироссийские санкции к годовщине начала спецоперации на Украине, заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд в ответ на соответствующий вопрос.
Когда будут введены новые санкции?
По ее словам, новый пакет санкций вступит в силу "примерно 24" февраля. Их введут США и все партнеры Америки по G7.
Какие санкции введут против России?
Дипломат уточнила, что Вашингтон планирует усилить рестрикции в уже охваченных санкциями категориях.
Нуланд указала, что предполагается установить ограничения на экспорт технологий для оборонной промышленности РФ, а также на поставки высокотехнологичного оборудования.
Кого коснутся санкции против России?
Замгоссекретаря пояснила, что под санкции подпадут те, кто помогает РФ в проведении СВО на Украине, и те, благодаря кому становится возможен обход уже действующих ограничений.
Как сообщал "Вестник Кавказа", страны ЕС тем временем обсуждают содержание нового пакета антироссийских санкций. На данный момент оно не согласовано - как пишут СМИ, члены Евросоюза не могут договориться по поводу запрета на поставки каучука из России.