Наркотики выращивал на крыше дома житель Уральска

Житель Западно-Казахстанской области обустроил теплицу с наркотическими растениями прямо на крыше многоэтажного дома в Уральске, сообщает Polisia.kz.
Правоохранители рассказали, что 39-летний мужчина подошел к вопросу серьезно. Стены он утеплил фольгой и специальным материалом, внутрь помещения провел свет, обеспечил тепло и вентиляцию.
Полиция провела обыск
В общей сложности преступник успел вырастить в садовых горшках восемь растений, напоминающих коноплю. В теплице также нашлось и удобрение. Все это было изъято полицейскими.
Организация преступления
Подозреваемый рассказал, оборудование для выращивания и семена, а также специальную инструкцию в формате видео он заказал с помощью популярного мессенджера.
Открыто уголовное дело.
Как сообщал "Вестник Кавказа", в конце января пьяный дебошир, уличенный в агрессивном поведении, попытался взорвать свой собственный дом в Кокшетау.