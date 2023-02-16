Наркотики выращивал на крыше дома житель Уральска

Опубликовано: 20:49, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Западно-Казахстанской области мужчина выращивал коноплю на крыше многоэтажки. Он построил специальную теплицу. Полиция изъяла восемь запрещенных растений.

Житель Западно-Казахстанской области обустроил теплицу с наркотическими растениями прямо на крыше многоэтажного дома в Уральске, сообщает Polisia.kz.

Правоохранители рассказали, что 39-летний мужчина подошел к вопросу серьезно. Стены он утеплил фольгой и специальным материалом, внутрь помещения провел свет, обеспечил тепло и вентиляцию.

Полиция провела обыск

В общей сложности преступник успел вырастить в садовых горшках восемь растений, напоминающих коноплю. В теплице также нашлось и удобрение. Все это было изъято полицейскими.

Организация преступления

Подозреваемый рассказал, оборудование для выращивания и семена, а также специальную инструкцию в формате видео он заказал с помощью популярного мессенджера.

Открыто уголовное дело.

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