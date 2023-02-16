На поддержку бизнесменов в Северной Осетии выделят свыше 300 млн рублей

Опубликовано: 19:52, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Вопрос поддержки бизнесменов в Северной Осетии обсуждался на заседании правительства региона. В общей сложности на эти цели потратят в этом году 307,4 млн рублей.

В Северной Осетии в 2023 году будет направлено на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) 307,4 млн рублей, информирует пресс-служба главы и правительства региона.



Средства будут перечислены в рамках госпрограммы "Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Северной Осетии на 2020-2024 годы".



Деньги планируется потратить на реализацию мероприятий центра "Мой бизнес", гранты субъектам МСП, которые созданы физическими лицами в возрасте до 25 лет, а также на развитие экспортной деятельности.



Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее власти Северной Осетии рассказали, что в ближайшем будущем 16 местных предпринимателей смогут получить гранты на развитие бизнеса.