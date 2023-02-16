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На поддержку бизнесменов в Северной Осетии выделят свыше 300 млн рублей

На поддержку бизнесменов в Северной Осетии выделят свыше 300 млн рублей
Вопрос поддержки бизнесменов в Северной Осетии обсуждался на заседании правительства региона. В общей сложности на эти цели потратят в этом году 307,4 млн рублей.

В Северной Осетии в 2023 году будет направлено на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) 307,4 млн рублей, информирует пресс-служба главы и правительства региона.

Средства будут перечислены в рамках госпрограммы "Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Северной Осетии на 2020-2024 годы".

Деньги планируется потратить на реализацию мероприятий центра "Мой бизнес", гранты субъектам МСП, которые созданы физическими лицами в возрасте до 25 лет, а также на развитие экспортной деятельности.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее власти Северной Осетии рассказали, что в ближайшем будущем 16 местных предпринимателей смогут получить гранты на развитие бизнеса.

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