В Дагестане сообщили о дефиците врачей

Опубликовано: 17:57, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

На сегодняшний день в поселениях сельского типа в Дагестане не хватает примерно полтысячи медработников, сообщили в правительстве республики. Для решения проблемы власти намерены установить дополнительные меры соцподдержки медработникам.

Сельские поселения Дагестана испытывают дефицит врачей, сообщает пресс-службе регионального правительства.

На сегодняшний день в сельских поселениях не хватает более 500 работников первичного звена.

Глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что проблему нехватки кадров пробуют решить с помощью программы "Земский доктор", в рамках которой с 2012 года привлекли в сельскую местность 1,9 тыс специалистов, однако устранить дефицит по-прежнему не удается. Он отметил, что после того, как медработники выполняют условия соглашения, они предпочитают вернуться в город.

По словам председателя правительства, для того, чтобы решить данную проблему, необходимо принять дополнительные меры соцподдержки медработникам, в том числе и на муниципальном уровне.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в 2023 году для медицинских учреждений в Дагестане закупят 90 единиц специализированного транспорта.