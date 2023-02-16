Иран готов взяться за транзит российского газа

Опубликовано: 18:52, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Транзит газа из России готов взять на себя Иран. По словам представителя Тегерана, инициатива, предполагающая поставки в любую страну, передана Москве.

Иран готов заниматься транзитом газа из России и Туркменистана, сообщает News Central Asia.

Об этом рассказал ее представителю руководитель иранской профильной компании IGEDC Реза Новшади.

Иран готов взять на себя транзит российского газа

По словам топ-менеджера, Тегеран выступил с официальным предложением для "Газпрома" и "Туркменгаза". Исламская Республика готова принимать газ из этих стран и поставлять его далее транзитом через свою территорию туда, куда Москва и Ашхабад пожелают.

Транзитные мощности Ирана

Глава IGEDC уточнил, что Иран может передавать до 100 млн кубометров "голубого топлива" ежедневно, годовой объем составит около 36,5 млрд кубометров.

Динамика экпорта российского газа

Как сообщал "Вестник Кавказа", вице-премьер Александр Новак ранее сообщил, что объемы экспорта российского газа в 2022 году упали на четверть.