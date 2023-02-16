Директора заподозрили в избиении школьниц на Ставрополье

Опубликовано: 18:00, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Прокуратура проверяет факт возможного нарушения закона в школе в Михайловске. СМИ сообщили, что руководитель заведения избила учениц из-за их внешнего вида.

Районная прокуратура проверяет опубликованную в СМИ информацию об инциденте в одной из школ города Михайловска, сообщает краевая прокуратура.

Речь идет о "недозволительном" поведении директора с учениками.

Сотрудники надзорного органа оценят соблюдение прав детей и законность действий работников школы. Региональная прокуратура контролирует ход проверки.

Ранее ставропольские СМИ сообщили, что директор применила физическое насилие к ученица из-за их внешнего вида.

Как сообщал "Вестник Кавказа", в январе в Ставрополе было открыто уголовное дело по факту наказания плетью ребенка в кадетской школе.