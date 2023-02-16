Россия обязала австрийских дипломатов покинуть страну

Опубликовано: 17:32, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Стало известно, какие меры приняла РФ в ответ на объявление Веной 4 дипломатов нежелательными лицами. Столько же сотрудников австрийской дипмиссии должны покинуть РФ.

Российская сторона приняла меры в ответ на шаг правительства Австрии, которое объявило четырех работников посольства РФ в Вене персона нон грата, сообщает МИД РФ.

Послу Вернеру Альмхоферу, вызванному в ведомство, был заявлен протест и вручена соответствующая нота.

В беседе с дипломатом ему сообщили, что в результате действий Вены был причинен ущерб не только российско-австрийским отношениям, но и образу Австрии на мировой арене, ведь она представляла себя как нейтральную сторону.

Помимо этого, четверо австрийских дипломатов также объявлены нежелательными лицами, им дана неделя на отъезд из России.

Альмхоферу также указали на проблемы с получением виз для делегаций из РФ, приезжающих в Австрию для многосторонних мероприятий. Возникновение таких сложностей, указали в министерстве, не соответствует обязательствам Австрии как организатора международных встреч.

Как сообщал "Вестник Кавказа", в декабре в Вене прошел митинг, участники которого потребовали отмены антироссийских санкций. Они подчеркнули, что эти меры наносят ущерб самой Австрии и Европе.