Миллион казахстанцев обзаведутся работой в этом году

Опубликовано: 16:25, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Казахстан в 2022 году найдет работу для почти одного млн жителей.

В этом году почти 1 млн жителей Казахстана будут трудоустроены, карты занятости населения утверждены, сообщила глава Минтруда и соцзащиты населения республики Тамара Дуйсенова.

Она отметила, что в рамках этих карт работу получат 947,8 тыс граждан, из них 70,2 тыс - в рамках нацпроектов, 161 тыс - на субсидируемые рабочие места, 341,8 тыс - в качестве президентской инициативы "100 рабочих мест на 10 тыс населения".

Кроме того, планируется трудоустроить 320,4 тыс человек на свободные вакансии, а оставшиеся 54,3 тыс жителей – в рамках программ развития областей, микрокредитования.

Также глава ведомства подчеркнула, что с начала года удалось найти работу для 97,9 тыс казахстанцев. Так, активные меры занятости коснулись 61 тыс человек, на свободные вакансии удалось трудоустроить 24,3 тыс граждан, 11,8 тыс – в рамках частных инициатив, 743 - по нацпроектам.

Стоит добавить, что, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законопроект, который упростит порядок проведения рабочих забастовок.