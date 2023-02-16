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Российские эксперты: Экоакция на Лачинской дороге носит мирный характер. Никакой блокады нет!

Российские эксперты рассказали о текущем положении дел на Лачинской дороге, где проходит мирная акция протеста азербайджанских экологических активистов. Участники акции выступают против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана.

На полях круглого стола «Противостояние России и Франции на Южном Кавказе и в Африке» политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков и военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказали о текущем положении дел в Лачинском коридоре, где проходит бесперебойная акция протеста экоактивистов. 

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