В Москве обсудили противостояние России и Франции на Южном Кавказе и в Африке

Опубликовано: 15:06, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Российские эксперты обсудили противостояние России и Франции на Южном Кавказе и в ряде стран Африки.

В центре Москвы состоялся круглый стол «Противостояние России и Франции на Южном Кавказе и в Африке». На полях мероприятия участники дискуссии обсудили, что в рамках борьбы России и Запада можно выделить отдельное противостояние – Москвы и Парижа. В рамках круглого стола эксперты обозначили конкретные направления, где происходит борьба за влияние, а именно в ЦАР, Мали, Буркина Фасо и Армении. В мероприятии приняли участие политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, заведующий кафедрой сравнительной политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Артур Демчук и социолог, член российской ассоциации политических консультантов Пётр Королёв.