РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

15-миллионный турист приехал в сочинский курорт "Роза Хутор"  

15-миллионный турист приехал в сочинский курорт &quot;Роза Хутор&quot;  
Курорт "Роза Хутор" посетил юбилейный 15-милионный гость.

Юбилейный 15-миллионный турист приехал в "Роза Хутор".  В выявлении туриста сотрудникам хутора помогла статистика, по данным которой он должен был приехать именно 16 февраля. Для этого сегодня проводился  мониторинг точек продаж ски-пассов.

Как рассказали в пресс-службе курорта, это позволило заранее подготовиться в его появлению.

Юбилейным туристом стал москвич Михаил Трошев. Он приезжает на отдых в "Роза Хутор" уже в третий раз.

Ранее "Вестник Кавказа" выяснял, что изменится для туристов в Египте в этом году.

Читайте нас в Дзен Новости Google News
490 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version