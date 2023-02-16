15-миллионный турист приехал в сочинский курорт "Роза Хутор"  

Опубликовано: 14:17, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Курорт "Роза Хутор" посетил юбилейный 15-милионный гость.

Юбилейный 15-миллионный турист приехал в "Роза Хутор". В выявлении туриста сотрудникам хутора помогла статистика, по данным которой он должен был приехать именно 16 февраля. Для этого сегодня проводился мониторинг точек продаж ски-пассов.

Как рассказали в пресс-службе курорта, это позволило заранее подготовиться в его появлению.

Юбилейным туристом стал москвич Михаил Трошев. Он приезжает на отдых в "Роза Хутор" уже в третий раз.

Ранее "Вестник Кавказа" выяснял, что изменится для туристов в Египте в этом году.