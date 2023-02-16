15-миллионный турист приехал в сочинский курорт "Роза Хутор"  

Курорт "Роза Хутор" посетил юбилейный 15-милионный гость.
Юбилейный 15-миллионный турист приехал в "Роза Хутор". В выявлении туриста сотрудникам хутора помогла статистика, по данным которой он должен был приехать именно 16 февраля. Для этого сегодня проводился мониторинг точек продаж ски-пассов.
Как рассказали в пресс-службе курорта, это позволило заранее подготовиться в его появлению.
Юбилейным туристом стал москвич Михаил Трошев. Он приезжает на отдых в "Роза Хутор" уже в третий раз.
Ранее "Вестник Кавказа" выяснял, что изменится для туристов в Египте в этом году.