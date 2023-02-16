Израиль запускает авиаперелеты со Стамбулом

Опубликовано: 13:36, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Сегодня в аэропорту Бен-Гуриона в Тель-Авиве состоялась торжественная церемония по случаю запуска линии рейсов из Израиля в Стамбул.

Глава Минтранса Израиля Мири Регев в ходе торжественной церемонии по случаю открытия авиасообщения Израиля со Стамбулом заявила о том, что «это историческое событие, так как в течение 16 лет авиасообщение между странами отсутствовало.

В это связи Регев отметила, что израильская сторона намерена и в дальнейшем расширять свое авиаприсутствие в Турции и укреплять двусторонние связи.

Ранее «Вестник Кавказа» информировал о состоявшихся переговоров главы МИД Израиля и президентом Турции.