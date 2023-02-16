Две трети переводов в Грузию отправляют из России

Опубликовано: 12:29, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Россия стала лидером по числу денежных переводов в грузинские банки.

Национальный банк Грузии зафиксировал 11-кратный рост объема перечисленных из России финансовых средств в коммерческие банки страны.

Только в январе 2023 года рост средств, переведенных из России в Грузию с помощью электронных платежных систем, составил 164,2% по отношению к январю 2022 года. Всего за минувший месяц в Грузию было переведено около $445 млн, сообщает Sputnik Грузия.

Россия вышла в лидеры и по сумме переведенных в Грузию средств - $267,6 млн, или 60% от общего объема денежных переводов, тогда как годом ранее из России в Грузию поступало лишь 13,3% от общего числа денег.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что по итогам прошлого года в полтора раза, до $2,5 млрд, вырос и товарооборот России с Грузией, после чего РФ вышла на второе место среди крупнейших торговых партнеров Грузии.