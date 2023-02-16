РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Трое погибли от угарного газа на Ставрополье

Трое погибли от угарного газа на Ставрополье
Трагедия произошла в поселке Железнодорожный, где три человека погибли в результате отравления угарным газом.

Три человека стали жертвами угарного газа в ставропольском поселке Железнодорожный. С отравлением были госпитализирован два человека.  Об этом проинформировали в краевом МЧС, уточнив, что на месте работали десять человек личного состава.

Впоследствии в окружной администрации сообщили, что погибшие были членами одной семьи, проживавшими в многоэтажке. Дом не пострадал.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщил о том, что рабочий погиб в результате нарушения техники безопасности в армянском Абовяне.

Читайте нас в Дзен Новости Google News
635 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version