Трое погибли от угарного газа на Ставрополье

Опубликовано: 12:28, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Трагедия произошла в поселке Железнодорожный, где три человека погибли в результате отравления угарным газом.

Три человека стали жертвами угарного газа в ставропольском поселке Железнодорожный. С отравлением были госпитализирован два человека. Об этом проинформировали в краевом МЧС, уточнив, что на месте работали десять человек личного состава.

Впоследствии в окружной администрации сообщили, что погибшие были членами одной семьи, проживавшими в многоэтажке. Дом не пострадал.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщил о том, что рабочий погиб в результате нарушения техники безопасности в армянском Абовяне.