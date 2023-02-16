Русский язык стал рекордно популярен у молодежи в Сирии

Опубликовано: 11:57, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Количество сирийских студентов, желающих изучать русский язык, превышает возможности преподавательского состава.

В Сирии из-за высокой популярности русского языка у студентов возник острый дефицит квалифицированных преподавателей, рассказал глава Минобразования страны Дарем Табаа.

По словам министра, в настоящее время русский язык в Сирии изучают свыше 30 тыс студентов, но желающих гораздо больше. Табаа признал, что открытию новых филиалов мешает отсутствие необходимого числа преподавателей.

С проблемой, возникшей из-за беспрецедентного интереса к изучению русского языка, сирийская стороны обратилась к России. Обсуждается вопрос создания институтов для подготовки учителей русского языка. К проекту могут быть привлечены вчерашние студенты, изучившие столь популярный язык. Также есть планы по увеличению обмена студентами с Россией, пишет РИА Новости.

В конце прошлого года для школьников в Сирии провели неделю точных наук на русском языке.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, что в преддверие Года русского языка в Узбекистане состоялся брифинг "Год русского языка в Центральной Азии".