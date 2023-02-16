Кубань объединила свои импортозамещающие предприятия

Опубликовано: 11:47, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Предприятия Кубани, занимающиеся импортозамещением, объединились для развития собственных проектов.

В Краснодарском крае сформирован пул импортозамещающих промышленных производств, цель которого - обеспечить технологический суверенитет края и страны за счет развития собственных разработок, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В состав объединения вошли предприятия, которые уже сегодня выпускают необходимую продукцию с господдержкой и создают новые линейки. В их числе компания "Южфарм", производящая лекарственные средства, препараты антисептического и дезинфицирующего действия, а также компания "Промагротехнологии", которая сейчас создает новое производство комплектующих, рассказал Кондратьев, передает "Интерфакс".

Новое объединение позволит увеличить господдержку таких предприятий - в минувшем году краевой Фонд развития промышленности был докапитализирован до 5 млрд рублей, что дало им возможность активно развиваться, несмотря на санкции, ограничение импорта и нарушение логистических цепочек.

Особенно активно развивались металлургическая промышленность и производство готовых металлических, резиновых и пластмассовых изделий, выпуск химических веществ и производство лекарственных средств, - отметил губернатор.

В планах нового объединения – расширение линейки сельскохозяйственной техники, в которую войдут культиваторы, плуги, распределители удобрений и гидроцилиндры, создание нового производства комплектующих к ней. Кубанские фармацевты намерены наладить производство препаратов-дженериков, а также ежегодно выпускать более 200 тыс упаковок препарата "Лаппаконитин" для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, входящего в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что Фонд развития промышленности планирует увеличить долю софинансирования проектов в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) до 90%.