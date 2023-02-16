Денежные переводы в Азербайджан увеличились втрое

Опубликовано: 11:17, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Центробанк Азербайджана сообщил об утроении денежных переводов в страну до $3,4 млрд в прошлом году.

Объем денежных переводов в Азербайджан в 2022 году увеличился втрое, сообщает Центральный банк Азербайджана.

Как отметили в регуляторе, общая сумма переводов в страну составила $3,4 млрд, что в три раза выше показателей 2021 года.

Стоит добавить, что в 2021 году физлица перевели в Азербайджан $1,3 млрд, что на 3,5% выше показателя 2020 года.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", товарооборот между Россией и Азербайджаном в январе увеличился в более чем полтора раза.