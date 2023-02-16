Эльмару Гусейнову – 61

Опубликовано: 11:20, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Журналисту Эльмару Гусейнову исполняется 16 февраля 61 год.

Журналист и историк, автор программы "Точка кипения" на "Вестнике Кавказа" Эльмар Гусейнов отмечает сегодня 61-й день рождения.

Эльмар Евгеньевич Гусейнов родился в Баку в 1962 году. В 1983 году окончил исторический факультет МГУ имени Ломоносова, затем получил степень кандидата исторических наук.

За плечами Эльмара Гусейнова работа собкором "Известий" в Париже, заместителем главного редактора "Российской Газеты", главным редактором журнала "Эхо Планеты". Также он работал с порталом k2kapital, пиар-агентством "Крос", ФГБУ "МЧС Медиа" и другими СМИ. Сегодня он сотрудничает с "Вестником Кавказа".

Коллектив "Вестника Кавказа" поздравляет Эльмара Гусейнова с днем рождения!