Эльмару Гусейнову – 61

Журналисту Эльмару Гусейнову исполняется 16 февраля 61 год.
Журналист и историк, автор программы "Точка кипения" на "Вестнике Кавказа" Эльмар Гусейнов отмечает сегодня 61-й день рождения.
Эльмар Евгеньевич Гусейнов родился в Баку в 1962 году. В 1983 году окончил исторический факультет МГУ имени Ломоносова, затем получил степень кандидата исторических наук.
За плечами Эльмара Гусейнова работа собкором "Известий" в Париже, заместителем главного редактора "Российской Газеты", главным редактором журнала "Эхо Планеты". Также он работал с порталом k2kapital, пиар-агентством "Крос", ФГБУ "МЧС Медиа" и другими СМИ. Сегодня он сотрудничает с "Вестником Кавказа".
Коллектив "Вестника Кавказа" поздравляет Эльмара Гусейнова с днем рождения!