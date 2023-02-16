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Валерий Карпин не поменяет сборную России на сборную Армении

Валерий Карпин не поменяет сборную России на сборную Армении
Главный тренер сборной России по футболу не оставит своих подопечных.

Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц лично убедил Валерия Карпина не переходить на работу в сборную Армении, пишет "Спорт-Экспресс".

Сейчас Карпин работает главным тренером и "Ростова", и сборной России, однако до продления контракта с РФС он вел переговоры со сборной Армении, передает "АиФ-Ростов".

Любопытно, что остаться на нынешних постах Карпина уговорил именно президент донского клуба.

Контракт со специалистом в РФС был продлен до 2024 года, а в ФК "Ростов" его главный тренер вернулся в марте 2022 года.

Ранее Карпин рассказал, что ему поступило хорошее предложение тренировать сборную Армении по футболу, но он все-таки не согласился, писал "Вестник Кавказа".

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