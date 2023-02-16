Валерий Карпин не поменяет сборную России на сборную Армении

Опубликовано: 11:05, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Главный тренер сборной России по футболу не оставит своих подопечных.

Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц лично убедил Валерия Карпина не переходить на работу в сборную Армении, пишет "Спорт-Экспресс".

Сейчас Карпин работает главным тренером и "Ростова", и сборной России, однако до продления контракта с РФС он вел переговоры со сборной Армении, передает "АиФ-Ростов".

Любопытно, что остаться на нынешних постах Карпина уговорил именно президент донского клуба.

Контракт со специалистом в РФС был продлен до 2024 года, а в ФК "Ростов" его главный тренер вернулся в марте 2022 года.

Ранее Карпин рассказал, что ему поступило хорошее предложение тренировать сборную Армении по футболу, но он все-таки не согласился, писал "Вестник Кавказа".