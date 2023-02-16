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Ереван передал Баку предложения по соглашению о мире

Ереван передал Баку предложения по соглашению о мире
Никол Пашинян сообщил о передаче Азербайджану варианта мирного договора.

Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван передал Баку проект мирного договора с Азербайджаном.

Он отметил, что работа по проекту соглашения об установлении отношений между Азербайджаном и Арменией была завершена еще вчера. По его словам, вариант соглашения получат также Россия, США и Франция.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что в Ереване заявили о скорой передаче Баку варианта мирного договора. Как подчеркнул секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, часть пунктов связаны с Карабахом.

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