В районе Сунжи опрокинулся в кювет рейсовый автобус, есть жертва

Опубликовано: 10:25, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Сегодня утром на трассе "Кавказ" в районе ингушской Сунжи в кювет опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Краснодара в Махачкалу, погиб один пассажир.

Сегодня утром в ДТП в районе города Сунжа в Ингушетии попал рейсовый автобус "Краснодар - Махачкала" – он опрокинулся на федеральной трассе "Кавказ", сообщили в ГУ МЧС Ингушетии.

Сообщение о ДТП на федеральной автотрассе в районе 20-го поста поступило в МЧС региона от диспетчера ЕДДС г. Сунжа в 7:38. Оперативно прибывшие на место происшествия спасатели установили, что в аварии погиб один человек, еще восемь были госпитализированы в Центральную республиканскую клиническую больницу города, передает "Интерфакс".

Подробности происшествия не сообщаются, на месте работает бригада следователей, которая устанавливает причины и обстоятельства аварии.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о ДТП в Бабаюртовском районе Дагестана, в котором из-за выезда на "встречку" погибли два человека,