СМИ переносят выборы в Турции

Опубликовано: 9:56, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Турецкие СМИ прогнозируют перенос президентских выборов на год.

В Турции ожидается перенос всеобщих выборов на год, такую инициативу может выдвинуть высшая избирательная комиссия республики, сообщает турецкая газета Habertürk со ссылкой на источники.

Как заявляют авторы статьи, данный вопрос может передать на рассмотрение комиссии правящая коалиция.

Газета пишет, что из-за невозможности проведения выборов в ряде областей из-за землетрясения комиссия попросит отложить выборы. Кроме того, авторы говорят о переносе на шесть месяцев или на год.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", бывший вице-премьер Турции Бюлент Арынч спрогнозировал перенос выборов. По его словам, стране не сейчас не до них.