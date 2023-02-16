Игорь Коротченко: Франция поможет Армении выйти из ОДКБ

Опубликовано: 10:00, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Политический аналитик Игорь Коротченко рассказал об угрозах, которые создает России появление миссии наблюдателей ЕС в Армении: через эту структуру западные разведки получат плацдарм для подрывной деятельности против РФ; кроме того, у Еревана возникнет возможность разрыва с ОДКБ.

Миссия наблюдателей ЕС в Армении является прикрытием для размещения в республике агентов западной разведки, прежде всего французской, и в перспективе она подготовит условия для выхода Еревана из ОДКБ. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа", говоря о новейших угрозах России на Южном Кавказе, рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко.



"На протяжении последнего года внешняя политика Франции носит абсолютно деструктивный характер, в том числе ее активное вмешательство в ситуацию на Южном Кавказе", - прежде всего сказал он.

Пашинян впустил Францию в зону интересов России

"Мы видим, что армянский премьер Никол Пашинян буквально готов открыть двери для того, чтобы Франция вошла в регион Южного Кавказа. Мы знаем, что в составе наблюдательной миссии Евросоюза значительную долю сотрудников занимают граждане Франции. Они записаны как дипломаты, но на самом деле это кадровые сотрудники французской внешней разведки под дипломатическим прикрытием. В рамках миссии они будут, разумеется, заниматься шпионской и подстрекательской деятельностью", - предупредил Игорь Коротченко.



"Одна из целей европейской наблюдательной миссии и последующих действий Запада – сковать возможности азербайджанской дипломатии, оказать массированное давление на Баку. Другая цель – создать плацдарм для ведения разведывательно-подрывной работы на территории Армении против России, Ирана, Азербайджана и других стран региона. Среднесрочная цель – подготовить необходимые условия для выхода Армении из ОДКБ и разрыва союзнических отношений с Россией", - обратил внимание политический аналитик.



"Геополитическое столкновение интересов Москвы и Парижа на Южном Кавказе сегодня налицо без всяких сомнений. МИД России достаточно жестко высказывается по этому поводу, включая прямую адресацию официальному Еревану негативного восприятия европейской миссии. К сожалению, в Ереване не внемлют, и события идут таким образом, что мы продолжим наблюдать активные попытки Запада влезть в регион Южного Кавказа для дестабилизации ситуации", - подчеркнул главный редактор журнала "Национальная оборона".

Выйдет ли Армения из ОДКБ?

С точки зрения эксперта, разрыв Армении с ОДКБ вполне реален и прогнозируем. "В среднесрочной перспективе выход Армении из ОДКБ рассматривается как вполне вероятное событие. Уже сегодня отношения Армении с Россией и Организацией достаточно прохладные. Мы помним, что попытки Пашиняна натравить ОДКБ на Азербайджан закончились безрезультатно: дважды на высшем уровне Ереван пытался вовлечь Организацию в военно-силовую поддержку своей деструктивной политики, но та четко дистанцировалась от Армении", - сказал Игорь Коротченко.



"Более того, выражая коллективное мнение руководителей стран-членов ОДКБ, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко очень жестко указал Пашиняну на неподобающее поведение, отметив, что все имеющиеся проблемы необходимо решать исключительно политико-дипломатическим, а не силовым образом. Кроме того, страны-члены ОДКБ четко обозначили свою позицию, что в лице президента Азербайджана Ильхама Алиева они видят надежного партнера, союзника и друга. Попытки Пашиняна разыграть антиазербайджанскую карту завершились полным фиаско и укрепили желание Еревана покинуть ОДКБ", - отметил он.

Реакция Азербайджана

Политический аналитик выразил уверенность в том, что первой цели миссии наблюдателей ЕС – давления на Баку – Западу добиться не удастся. "Реакция азербайджанской дипломатии на это событие была абсолютно правильной, последовательной и принципиальной. Все точки над i были расставлены президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который жестко указал Парижу и президенту Макрону на неподобающее поведение. Также хочу отметить работу МИД Азербайджана и помощника президента по внешней политике Хикмета Гаджиева. На этом контуре Азербайджан очень четко и жестко защищает свои национальные интересы и противодействует внешним игрокам в попытке расшатать ситуацию в регионе", - заключил Игорь Коротченко.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о жесткой реакции МИД России на размещение в Армении миссии наблюдателей ЕС: министр Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не намерена позволять внешним игрокам ослабить ее присутствие на Южном Кавказе.