Россияне отказываются от вкладов в валюте

Опубликовано: 9:58, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

За год валютные депозиты граждан уменьшились на 40%, сообщает Центробанк.

Объем валютных вкладов российских граждан в 2022 году сократился до $54,1 млрд, следует из данных ЦБ РФ, уменьшившись на 40%.

Депозитов в валюте стало меньше на $36,3 млрд - или в 1,7 раза. Их общий объем составляет $54,1 млрд, что стало минимумом с декабря 2008 года ($52,7 млрд).

Отток иностранной валюты с банковских счетов россиян наблюдался в течение 11 месяцев, исключением стал месяц май - депозиты приросли на $2,4 млрд. Максимальный отток произошел в марте - $9,3 млрд, а в декабре составил $1,2 млрд.

Летом Госдума РФ приняла закон, позволяющий банкам страны вводить отрицательные ставки по валютным вкладам, сообщал «Вестник Кавказа» ранее.

Расчеты по данным ЦБ РФ провели РИА Новости.