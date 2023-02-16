Казахстан упрощает торговлю с третьими странами

Опубликовано: 8:56, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Сенат Казахстана сегодня одобрил ратификацию законопроекта об упрощении торговли с третьими странами.

Сенат Казахстана сегодня на утренней сессии рассмотрел законопроект ратификации соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами.

Товарооборот несырьевых товаров между Казахстаном и третьими странами за минувший 2022 год составил $48,6 млрд – это на треть выше, чем годом ранее, рассказал, выступая с докладом, министр торговли и интеграции страны Серик Жумангарин, передает Sputnik Казахстан.

Также министр отметил, что экспорт несырьевых товаров из Казахстана в третьи страны за прошлый год вырос на 24,8% и составил $18,9 млрд, а основными странами экспорта Казахстана по обработанным товарам являются Китай, Узбекистан, Турция и Нидерланды. Новый закон позволит нарастить долю экспорта в третьи страны на 10%, добавил он.

Ратификация соглашения не повлечет изменений в законы Казахстана, уточнил министр.

Реализация соглашения позволит нарастить сотрудничество государств-членов ЕАЭС с третьими странами и ключевыми интеграционными объединениями в торговле при сохранении баланса интересов безопасности товаров и развития товарооборота, выходить на рынки третьих стран без проведения дополнительных испытаний и снизить финансовые издержки для предпринимателей, что существенно повлияет на конечную стоимость товара.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что в скором времени между странами Евразийского экономического союза и Ираном заработает зона свободной торговли.