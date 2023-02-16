В мировых СМИ набирает обороты кампания "Турция – единое сердце"

Опубликовано: 8:25, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Всего за сутки в ходе благотворительной кампании "Турция - единое сердце", запущенной в связи с землетрясением, затронувшим 11 провинций Турции, на экранах ТВ и радио Турции, Азербайджана и Турецкой Республики Северного Кипра, было собрано более ста миллиардов лир.

Накануне в мировых СМИ стартовала благотворительная кампания "Турция - единое сердце", ее поддержали 213 телевизионных и 562 радиоканала из разных стран мира.

Кампания идет в их прямом эфире, и на 03:10 по местному времени сумма пожертвований достигла 115,1 млрд лир ($6 млрд 106 млн), ее организаторы получили более 9 млн СМС с финансовой поддержкой, передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону связался со студией прямого эфира благотворительной кампании, выразив соболезнования близким и родным жертв разрушительного землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше, и заверил, что все ресурсы государства направлены на устранение последствий землетрясения, нанесшего разрушительное влияние в 11 провинциях страны.

Также он отметил, что цель государства - в течение года вместо каждого снесенного здания построить дома, в которых можно будет жить безопасно и спокойно, на это на первом этапе правительство выделило 100 млрд лир, также для нужд жертв землетрясения будет израсходована каждая лира, собранная в ходе нынешней кампании, заверил турецкий лидер.

В прямом эфире поддержку турецкому народу уже выразили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, премьер-министр Албании Эди Рама, председатель Великого Национального Собрания Турции Мустафа Шентоп, лидеры политических партий, руководители спортивных клубов и Федерации футбола Турции, банков и финансовых организаций, коммерческих структур и благотворительных фондов.

Напомним, как писал "Вестник Кавказа", ранее Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что мощное разрушительное землетрясение сказалось на 20 млн жителей Турции, а масштаб разрушений сопоставим с 500 атомными бомбами.