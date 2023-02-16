Россия сокращает инвестиции в американские ценные бумаги

Опубликовано: 7:27, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

На фоне растущего противостояния России и стран Запада существенно сократились инвестиции РФ в американские ценные бумаги, сообщил американский Минфин.

В декабре минувшего 2022 года РФ инвестировала в государственные ценные бумаги США $629 млн - более чем в три раза меньше, чем в ноябре того же года, сообщил сегодня американский Минфин.

В ноябре минувшего года Россия закупила американских ценных бумаг на $2,092 млрд, у уже месяцем позже долгосрочные облигации США в российском портфеле составили $104 млн, а краткосрочные - $525 млн, передает РИА Новости.

Напомним, вложения России в американский долг, некогда составлявшие $96 млрд, стали резко сокращаться в 2018 году.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что объем вложений РФ в государственные ценные бумаги США начал сокращаться в феврале минувшего года.