СМИ: туристический кешбэк в Россию не вернется

Опубликовано: 6:49, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Россиянам не стоит ждать возврата туристического кешбэка за поездки по стране – этому препятствует дефицит федерального бюджета.

Возврата денег за туристические поездки по стране пока не будет ни для взрослых, ни для детей, пишут "Известия" со ссылкой на Минэкономразвития России и Центр стратегических разработок (ЦСР).

В лучшем случае программа кешбэка в 2023 году будет серьезно пересмотрена так, что ею смогут воспользоваться не все, но скорее всего ждать ее не следует, поскольку федеральный бюджет недостаточен для этого, сообщили в ЦСР, передает ТАСС.

Помимо этого, туристическая отрасль в стране находится на подъеме, а программа кешбэка вводилась именно для ее поддержки.

То же подтвердили и в Минэкономразвития РФ, отметив, что в бюджете на 2023-2025 годы средства на программы туристического и детского кешбэка не предусмотрены, напомнив, что кешбэк был лишь временной антикризисной мерой для объектов внутреннего туризма страны.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что к программе туристического кешбэка активно подключаются крымские отели и санатории – осенью минувшего 2022 года в ней приняли участие 292 крымских отеля и санатория.