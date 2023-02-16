Столичный регион возвращается к февральской погоде

Опубликовано: 6:26, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В столичный регион после мартовских температур снова возвращается февраль – уже сегодня заметно похолодает.

В Москве и Московской области сегодня заметно похолодает и установится настоящая февральская погода, соответствующая климатическому календарю.

В столице и области будет облачно, с прояснениями, гололедица и до 7 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

Преимущественно будет без осадков, в столице немного теплее - от 5 до 3 градусов мороза, по области - от минус 7 до минус 2 градусов. Ощущение холода будет добавлять северный и северно-восточный ветер, скорость которого составит 3-8 м/с.

Синоптики отмечают, что вплоть до выходных метеозависимые люди будут ощущать резкие скачки атмосферного давления – сегодня оно начнет расти на 15 пунктов и составит 756 мм ртутного столба, а завтра снова упадет.

Напомним, "Вестник Кавказа" писал о том, что погода в столичном регионе на этой неделе будет удивлять практически ежедневно: оттепель сменится морозной и солнечной погодой, а в выходные погода снова переменится, став комфортной.