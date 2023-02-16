Туркестан будет встречать туристов новыми визит-центрами 

Опубликовано: 2:33, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Уже в этом году в Туркестанской области Казахстана завершат строительство трех центров по приему туристов, которые помогут развитию туристической отрасли страны.

Власти Казахстана наметили в нынешнем году завершить в Туркестанской области строительство трех визит-центров, сообщили в министерстве культуры и спорта.

Это центры "Сауран", "Гаухар-ана" и "Ордабасы", которые строятся в духовной столице Казахстана, поведала руководитель управления историко-культурного наследия Жанат Сеидалиева, передает Sputnik Казахстан.

Городище "Сауран" раскинулось в 40 км от города Туркестан, власти региона создают здесь современную инфраструктуру для привлечения и обслуживания туристов. Мавзолей "Гаухар-ана" является объектом паломничества женщин Центральной Азии. Его тоже адаптируют для туристов и даже создадут в визит-центре места для ночлега.

Третий визит-центр строится на территории национального историко-культурного заповедника Ордабасы, ставшего центром притяжения казахстанцев, национальной идеей, объединяющей все народы, населяющие страну.

Все новые центры будут носить научные, культурные и информационные функции, позволят организовать туристов и помогут развитию культурно-туристского кластера местности с использованием историко-культурных и природных ресурсов как брендов региона, добавила Сейдалиева.

Сейчас в Казахстане работают всего три визит-центра: "Танбалы" в Алматинской области, "Улытау" в области Улытау и "Отырар" в Туркестанской области.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в Казахстане необходимо срочно начать строить и вводить в эксплуатацию новые школы, иначе через два года дефицит ученических мест достигнет 1,2 млн. Многие из ныне работающих школ были построены 70 лет назад и требуют замены.