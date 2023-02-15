Источники: Лавров приедет в Азербайджан

Опубликовано: 23:53, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Глава МИД России нанесет официальный визит в Баку.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ближайшее время совершит рабочую поездку в Азербайджан.

Как пишет агентство АПА со ссылкой на источники в МИД РФ, сейчас идет подготовка главы внешнеполитического ведомства России в Азербайджан.

Отмечается, что Лавров приедет в Баку в конце февраля, однако окончательная дата в настоящее время неизвестна.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", Лавров в конце января этого года провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, в ходе которого обсуждались ситуация вокруг Лачинской дороги и проект мирного договора между Баку и Ереваном.