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Источники: Лавров приедет в Азербайджан

Источники: Лавров приедет в Азербайджан
Глава МИД России нанесет официальный визит в Баку.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ближайшее время совершит рабочую поездку в Азербайджан.

Как пишет агентство АПА со ссылкой на источники в МИД РФ, сейчас идет подготовка главы внешнеполитического ведомства России в Азербайджан.

Отмечается, что Лавров приедет в Баку в конце февраля, однако окончательная дата в настоящее время неизвестна.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", Лавров в конце января этого года провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, в ходе которого обсуждались ситуация вокруг Лачинской дороги и проект мирного договора между Баку и Ереваном.

 

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