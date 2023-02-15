Расселение аварийного жилья завершат до конца года в Северной Осетии

Власти Северной Осетии планируют в текущем году завершить программу по переселению людей из домов, которые находятся в аварийном состоянии. Будут снесены 43 таких дома.
Программа переселения из аварийных домов будет выполнена до нового года в Северной Осетии, рассказал глава МинЖКХ республики
Майран Тамаев уточнил, что за этот срок будут расселены 580 человек, находившиеся в очереди с 2019 года, пишет ТАСС.
В процессе реализации программы будут снесены 43 жилых дома во Владикавказе, а также в трех районах региона.
Отметим, что проект по расселению был запущен в 2019 году, за это время удалось расселить 627 его участников.
Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в сентябре власти Тбилиси приступили к реализации госпрограммы по ликвидации аварийных домов.