Расселение аварийного жилья завершат до конца года в Северной Осетии

Опубликовано: 23:26, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Власти Северной Осетии планируют в текущем году завершить программу по переселению людей из домов, которые находятся в аварийном состоянии. Будут снесены 43 таких дома.

Программа переселения из аварийных домов будет выполнена до нового года в Северной Осетии, рассказал глава МинЖКХ республики

Майран Тамаев уточнил, что за этот срок будут расселены 580 человек, находившиеся в очереди с 2019 года, пишет ТАСС.

В процессе реализации программы будут снесены 43 жилых дома во Владикавказе, а также в трех районах региона.

Отметим, что проект по расселению был запущен в 2019 году, за это время удалось расселить 627 его участников.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в сентябре власти Тбилиси приступили к реализации госпрограммы по ликвидации аварийных домов.