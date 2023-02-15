Токарный станок убил рабочего в армянском Абовяне

Опубликовано: 22:57, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Трагедия произошла сегодня на заводе в городе Абовяне. Рабочий погиб у токарного станка, предварительно, из-за нарушения техники безопасности.

Рабочий трагически погиб в городе Абовян в Котайкской области, об этом сообщают армянские СМИ.

Как передает Shamshyan.com, сегодня около 15.30 по местному времени (14.30 мск) в мастерской обнаружили мертвого мужчину.

Погибший - 72-летний работник - лежал у токарного станка. У него было множество переломов.

Причина трагедии

Предварительно установлено, что рабочий пренебрег техникой безопасности и получил тяжелые травмы, унесшие его жизнь.

Открыто уголовное дело.

Завод "Сириус"

Завод полупроводниковых приборов "Сириус" был открыт в 1967 году. После распада Советского Союза производство встало, оборудование было распродано.

На территории предприятия продолжали действовать небольшие цеха, выпускающие, например, окна и продукты, работали автомастерские, был открыт ресторан. В конце 2019 года на бывшем заводе заработало алмазообрабатывающее предприятие.

Как сообщал "Вестник Кавказа", сегодня в Батуми сорвался лифт с шестью пассажирами, трое из них пострадали, причем у одной женщины оказались сломаны ноги.