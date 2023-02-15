Токарный станок убил рабочего в армянском Абовяне

Рабочий трагически погиб в городе Абовян в Котайкской области, об этом сообщают армянские СМИ.
Как передает Shamshyan.com, сегодня около 15.30 по местному времени (14.30 мск) в мастерской обнаружили мертвого мужчину.
Погибший - 72-летний работник - лежал у токарного станка. У него было множество переломов.
Причина трагедии
Предварительно установлено, что рабочий пренебрег техникой безопасности и получил тяжелые травмы, унесшие его жизнь.
Открыто уголовное дело.
Завод "Сириус"
Завод полупроводниковых приборов "Сириус" был открыт в 1967 году. После распада Советского Союза производство встало, оборудование было распродано.
На территории предприятия продолжали действовать небольшие цеха, выпускающие, например, окна и продукты, работали автомастерские, был открыт ресторан. В конце 2019 года на бывшем заводе заработало алмазообрабатывающее предприятие.
Как сообщал "Вестник Кавказа", сегодня в Батуми сорвался лифт с шестью пассажирами, трое из них пострадали, причем у одной женщины оказались сломаны ноги.