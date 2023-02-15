ЕС почти на 20% сократил потребление газа

Опубликовано: 22:27, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Члены Евросоюза за январь стали потреблять на 19% меньше газа, чем год назад. ЕС сократил его закупки по газопроводам, но нарастил импорт СПГ.

Страны ЕС сократили потребление газа в прошлом месяце на 19% по сравнению с прошлым годом, до 40 млрд кубометров, следует из отчета Форума стран‑экспортеров газа.

Почему ЕС стал потреблять меньше газа?

Причина заключается в теплой погоде, уменьшившей необходимость в отоплении жилых домов.

Свою роль сыграло, говорится в документе, и постановление ЕС о координации усилий по сокращению спроса.

Что касается промышленности, то там потребление также сокращалось, но уже в основном за счет дороговизны газа на европейских хабах.

ЕС сократил импорт газа по трубопроводам...

Поставки газа по газопроводам в Евросоюз в прошлом месяце сократились на 35% по сравнению с годом ранее, до 12,7 млрд кубометров. Из России по трубам в Европу попали 2 млрд кубометров "голубого топлива".

Но стал закупать больше СПГ

Зато поставки сжиженного природного газа в ЕС за рассматриваемый период увеличились на 5,7%, до 12,15 млн т.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", ЕС накопил большие запасы природного газа, закупленного по высоким ценам. Из-за убыточности его нельзя продавать на спотовом рынке.