СМИ: ЕС "запретит" России проверять полупроводники

Опубликовано: 21:59, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Журналисты узнали, какое оборудование в числе прочего может запрещено Евросоюзом ко ввозу в Россию. Это средство выявления недостатков в полупроводниках.

В число "юбилейных" санкций Евросоюза может попасть запрет на оборудование для проверки полупроводников, пишет The Wall Street Journal.

По информации газеты, которая ссылается на сам документ, среди прочего в перечне технологий, импорт которых в Россию может быть прекращен, - специальное инспекционное оборудование. С его помощью можно отыскать дефекты в полупроводниках.

Ранее глава ЕК сообщила об обсуждении возможности запретить 47 различных электронных компонентов. По словам Урсулы фон дер Ляйен, в России их могут применить на предприятиях военной промышленности. Под запрет могут попасть и детали для тепловизоров.

Как сообщал "Вестник Кавказа", руководство ЕС анонсировало возможное включение в "черный" список порядка ста россиян и компаний из РФ.