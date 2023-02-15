СМИ: ЕС "запретит" России проверять полупроводники

В число "юбилейных" санкций Евросоюза может попасть запрет на оборудование для проверки полупроводников, пишет The Wall Street Journal.
По информации газеты, которая ссылается на сам документ, среди прочего в перечне технологий, импорт которых в Россию может быть прекращен, - специальное инспекционное оборудование. С его помощью можно отыскать дефекты в полупроводниках.
Ранее глава ЕК сообщила об обсуждении возможности запретить 47 различных электронных компонентов. По словам Урсулы фон дер Ляйен, в России их могут применить на предприятиях военной промышленности. Под запрет могут попасть и детали для тепловизоров.
Как сообщал "Вестник Кавказа", руководство ЕС анонсировало возможное включение в "черный" список порядка ста россиян и компаний из РФ.