Студенты из Узбекистана стали победителями конкурса стартапов в ОАЭ

Опубликовано: 21:45, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Студенты из Узбекистана представили в ОАЭ проект, который поможет бороться с голодом и уменьшит отходы.

Стартап Don’t Waste студентов Университета Инха в Ташкенте вошел в число победителей международного конкурса Best Global M-Gov Award в ОАЭ.

Проект узбекской молодежи занял 2-е место на конкурсе, обойдя более тысячи конкурентов со всего мира.

Don’t Waste - проект по перераспределению пищи. С помощью инновационного подхода студенты предлагают заблаговременно раздавать нуждающимся или продавать со скидкой те продукты питания, которые рискуют превратиться в отходы. Такой подход не только сокращает количество отходов, но и позволяет выручить некоторую сумму, а также помогает решить проблему голода.

Студенческий стартап был удостоен приза в размере 500 тыс дирхам (около $136 тыс).

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, что в Узбекистане появится общенациональное движение "Правильное питание и ЗОЖ".