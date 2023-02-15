Европа поддержала Саакашвили

Опубликовано: 21:32, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Резолюцию в поддержку и освобождении экс-президента Грузии принял Европарламент.

Депутаты Европарламента приняли сегодня резолюцию о состоянии здоровья бывшего руководителя Грузии Михаила Саакашвили.

Как пишет Sputnik Грузия, документ был поддержан 577 парламентариями. Против принятия выступили 33 депутата, еще 26 воздержались.

В Европарламенте заявили, что обеспокоены состоянием Саакашвили и "неадекватной позицией" грузинских властей на данную ситуацию.

Как сказано в документе, отношение к Саакашвили является "лакмусовой бумажкой приверженности правительства Грузии европейским ценностям". Депутаты призвали грузинское руководство освободить экс-лидера страны и позволить ему продолжить курс лечения за границей. По их мнению, гибель Саакашвили ударит по репутации Тбилиси.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", Польша заявила о готовности принять Саакашвили на продолжение лечения. Соответствующее предложение было направлено грузинским властям.