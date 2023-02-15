Европа поддержала Саакашвили

Депутаты Европарламента приняли сегодня резолюцию о состоянии здоровья бывшего руководителя Грузии Михаила Саакашвили.
Как пишет Sputnik Грузия, документ был поддержан 577 парламентариями. Против принятия выступили 33 депутата, еще 26 воздержались.
В Европарламенте заявили, что обеспокоены состоянием Саакашвили и "неадекватной позицией" грузинских властей на данную ситуацию.
Как сказано в документе, отношение к Саакашвили является "лакмусовой бумажкой приверженности правительства Грузии европейским ценностям". Депутаты призвали грузинское руководство освободить экс-лидера страны и позволить ему продолжить курс лечения за границей. По их мнению, гибель Саакашвили ударит по репутации Тбилиси.
Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", Польша заявила о готовности принять Саакашвили на продолжение лечения. Соответствующее предложение было направлено грузинским властям.