Михаил Калатозов - единственный в СССР обладатель "Золотой пальмовой ветви"

Михаил Калатозов - единственный советский режиссер, чей фильм "Летят журавли" в 1958 году получил "Золотую пальмовую ветвь" - главную награду Каннского кинофестиваля.

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В кино Михаил Калатозов пришел в 1923 году в возрасте 19 лет. На Тбилисской киностудии (тогда она называлась АО "Госкинпром Грузии") он овладел разными специальностями, снялся в одном фильме, еще в двух был соавтором сценария и оператором.

В Грузии

Режиссерский дебют Калатозова состоялся в 1928 году. Вместе с Нуцей Гогоберидзе он снял короткометражный документальный фильм "Их царство". В "Соли Сванетии" 1930 года режиссер объединил две свои незаконченные работы - художественную картину "Слепая" и видовую ленту о Сванетии - и рассказал о жизни общины сванов в верховьях реки Ингури, на северо-западе Грузии.

В Ленинграде

В 1932 году Калатозов стал слушателем Государственной академии искусствознания (ГАИС) в Ленинграде. В 1934-м вернулся в родной Тбилиси и до 1936 года руководил киностудией, на которой начинал свой творческий путь. Окончив в 1937 году аспирантуру ГАИС, он стал режиссером "Ленфильма" и в 1939-м поставил героико-приключенческую картину о летчике "Мужество". Еще один фильм Калатозова о знаменитом летчике-испытателе - "Валерий Чкалов" - вышел на экраны через два года. Идея драмы о ленинградской блокаде "Непобедимые", которую поставили Калатозов и Сергей Герасимов, появилась в июле 1941 года. Съемки начались в Ленинграде, во время блокады, в которой оказались режиссеры, а завершились в 1942 году уже в Алма-Ате, куда был эвакуирован "Ленфильм".

В Голливуде

В июле 1943 года Калатозов в качестве уполномоченного Комитета по делам кинематографии при Совнаркоме СССР уехал в США. Недолгое время он пробыл в Нью-Йорке, а затем отправился в Лос-Анджелес. "Голливуд меня встретил довольно дружелюбно. Комитет советско-американской дружбы устроил прием, на котором присутствовал почти весь Голливуд", - писал он в сентябре 1943 года. Там Калатозов отбирал американские фильмы для проката в СССР, пропагандировал советское кино, устанавливал деловые контакты, изучал, как организована работа на голливудских студиях.

Калатозов - чиновник

В Советский Союз он вернулся в 1945 году и стал начальником Главного управления по производству художественных фильмов Комитета по делам кинематографии. В 1946-м комитет преобразовали в министерство кинематографии СССР, и Калатозов до 1948 года занимал пост замруководителя нового ведомства. Во главе советской делегации осенью 1946 года он побывал на I Каннском кинофестивале.

Возвращение в режиссуру

Из кинолент, снятых Калатозовым на "Мосфильме" в первой половине 1950-х, наиболее примечательна комедия (единственная в его творчестве) "Верные друзья". Зрителям понравилась история о трех друзьях детства, которые через много лет отправляются в путешествие по большой реке на плоту. Фильм был отмечен премией на международном кинофестивале в Карловых Варах в 1954 году.

"Летят журавли": Каннский триумф и другие награды

Кинолента "Летят журавли", снятая по пьесе Виктора Розова "Вечно живые", вышла на экраны 12 октября 1957 года и принесла Калатозову и оператору Сергею Урусевскому мировое признание. В мае 1958 года фильм был удостоен "Золотой пальмовой ветви" - главной награды Каннского кинофестиваля. Отдельно отметили актрису Татьяну Самойлову (почетный приз за исполнение главной роли) и Сергея Урусевского (Первый приз высшей технической комиссии Франции). "Летят журавли" остается единственным фильмом в истории отечественного кинематографа, получившим "Золотую пальмовую ветвь". Он отмечен наградами и на других фестивалях: в Локарно, Мехико, Москве, Ванкувере.

Другие фильмы Калатозова и Урусевского

Сотрудничество Калатозова с Урусевским продолжилось на съемках драмы "Неотправленное письмо" - истории о геологах, которые ищут алмазное месторождение в сибирской тайге. Премьера состоялась в июне 1960 года, на следующий год кинолента вышла на экраны в Европе, а годом позже - в США. В 1995 году знаменитый Фрэнсис Форд Коппола профинансировал реставрацию и повторный прокат "Неотправленного письма" в Соединенных Штатах.

Фильм 1964 года "Я - Куба" стал последней совместной работой Калатозова и Урусевского. Советско-кубинская кинолента, в основу которой была положена одноименная поэма в прозе Евгения Евтушенко, состоит из нескольких новелл о судьбах людей накануне и во время революции на Кубе. Фильм был холодно встречен и публикой, и критикой, хотя многие специалисты отмечали его визуальные и стилистические достоинства, прежде всего работу оператора. Новая жизнь картины началась в середине 1990-х, когда ее посмотрели все тот же Коппола и Мартин Скорсезе.

Последний фильм

Последней киноработой Калатозова стала советско-итальянская "Красная палатка", основанная на истории неудачной арктической экспедиции под руководством Умберто Нобиле в 1928 году. Фильм оказался одной из первых масштабных копродукций советского кинематографа, в нем снимались мировые звезды (Шон Коннери, Питер Финч, Клаудиа Кардинале) и известные советские актеры (Никита Михалков, Виталий Соломин, Донатас Банионис, Отар Коберидзе). В 1972 году "Красная палатка" претендовала на "Золотой глобус" в номинации "Лучший иностранный фильм на английском языке".

Династия Калатозишвили

Продолжателями кинематографической династии стали сын и внук Михаила Калатозова. Сын прославленного режиссера - Георгий Калатозишвили. Окончив ВГИК, он вернулся в родной Тбилиси и много лет проработал на "Грузия-фильме". Среди операторских работ Калатозишвили - "Повесть об одной девушке" 1960 года. Роль в этом фильме - дипломная работа Софико Чиаурели во ВГИКе и ее первая главная роль. Режиссерским дебютом Калатозишвили в 1969 году стал детектив "Смерть филателиста", среди других работ - "Кавказский пленник" и "Кавказская повесть" - экранизации произведений Льва Толстого. Музыку к его фильмам создавал Гия Канчели.

Внук - Михаил Калатозишвили. Тоже выпускник ВГИКа, работал на "Грузия-фильме" и "Ленфильме", как и его дед. Первой заметной работой Калатозишвили стала военная драма "Первый после Бога", где он был сопродюсером. Самая известная его режиссерская работа - "Дикое поле" - в 2008 году получила "Золотого орла", приз "Кинотавра" и другие награды.